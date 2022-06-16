Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]
Арт. О00000013122
Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]
Арт. О00000013122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|200
- Тачка садово-строительная ВИХРЬ Т90-2 отлично подходит для транспортировки мелких, крупных и сыпучих грузов до 200 кг, перевозка земли, стройматериалов, удобрений и тд
Преимущества
- Объем кузова составляет 90 литров
- Конструкция рамы обеспечивает крепкую сцепку с кузовом, не давая ему прогибаться при использовании
- Два больших колеса диаметром 36 см имеют в своей конструкции подшипники, увеличивающие устойчивость и проходимость при использовании