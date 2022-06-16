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Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]
5.0
2
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Двухколесные тачки
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]
    Арт. О00000013122
    5.0
    2
    Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]

      Садовая и строительная тачка Вихрь Т 90-2 [D колеса: 360 мм, max грузоподъемность: 200 кг]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка садово-строительная ВИХРЬ Т90-2 отлично подходит для транспортировки мелких, крупных и сыпучих грузов до 200 кг, перевозка земли, стройматериалов, удобрений и тд

        Преимущества

        • Объем кузова составляет 90 литров
        • Конструкция рамы обеспечивает крепкую сцепку с кузовом, не давая ему прогибаться при использовании
        • Два больших колеса диаметром 36 см имеют в своей конструкции подшипники, увеличивающие устойчивость и проходимость при использовании