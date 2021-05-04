Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]

Многофункциональная тачка Variant 11110P это компактная и мобильная установка, которая будет очень полезна для транспортировки груза самого разного назначения, будь то строительного, садового или бытового. По сравнению с тачками на двух колесах, эта куда более мобильна, а увеличенный диаметр шины повышает и скорость передвижения, и проходимость тачки по неравномерному и неустойчивому покрытию. Сборка тачки происходит нетрудно и быстро, а ее небольшие размеры позволяют хранить ее в обычных подсобных помещениях: сарае, кладовке, гараже, подвале

Преимущества строительной одноколесной тачки Variant 11110П на 180 кг

Подвижность

Многофункциональность

Компактность

Хорошая проходимость

Надежность

Комплектация тачки Variant 11110P