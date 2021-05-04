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Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]
Арт. О00000002446
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Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]
Арт. О00000002446
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество колес
|одноколесная
|
Грузоподъёмность, кг
|180
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- Многофункциональная тачка Variant 11110P это компактная и мобильная установка, которая будет очень полезна для транспортировки груза самого разного назначения, будь то строительного, садового или бытового. По сравнению с тачками на двух колесах, эта куда более мобильна, а увеличенный диаметр шины повышает и скорость передвижения, и проходимость тачки по неравномерному и неустойчивому покрытию. Сборка тачки происходит нетрудно и быстро, а ее небольшие размеры позволяют хранить ее в обычных подсобных помещениях: сарае, кладовке, гараже, подвале
Преимущества строительной одноколесной тачки Variant 11110П на 180 кг
- Подвижность
- Многофункциональность
- Компактность
- Хорошая проходимость
- Надежность
Комплектация тачки Variant 11110P
- Кузов
- Рама
- Колесо
- Крепежные изделия
- Инструкция
- Упаковка