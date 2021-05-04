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Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]
4.4
8
3 780 ₽
Одноколесные тачки
  • Персональная скидка
Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]
Арт. О00000002446
4.4
8
Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]
  • Персональная скидка

Садовая тачка Variant 11110П (на 180 кг) [объем кузова: 110 л, сталь]

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3 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 542 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000002446
4.4
8

Характеристики

Производитель
Variant
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Количество колес
одноколесная
Грузоподъёмность, кг
180
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 542 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Многофункциональная тачка Variant 11110P это компактная и мобильная установка, которая будет очень полезна для транспортировки груза самого разного назначения, будь то строительного, садового или бытового. По сравнению с тачками на двух колесах, эта куда более мобильна, а увеличенный диаметр шины повышает и скорость передвижения, и проходимость тачки по неравномерному и неустойчивому покрытию. Сборка тачки происходит нетрудно и быстро, а ее небольшие размеры позволяют хранить ее в обычных подсобных помещениях: сарае, кладовке, гараже, подвале

    Преимущества строительной одноколесной тачки Variant 11110П на 180 кг

    • Подвижность
    • Многофункциональность
    • Компактность
    • Хорошая проходимость
    • Надежность

    Комплектация тачки Variant 11110P

    • Кузов
    • Рама
    • Колесо
    • Крепежные изделия
    • Инструкция
    • Упаковка