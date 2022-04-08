Двухколесная тачка Вымпел ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л)
Арт. X10192701
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество колес
|одноколесная
|
Грузоподъёмность, кг
|200
- Двухколесная тачка ВЫМПЕЛ ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л).. Широко используется на строительных площадках и садовых участках
Преимущества
- Данная модель имеет прочную конструкцию и выдерживает вес до 450 кг. Большие колеса упрощают передвижение по вязкому грунту
- Долговечная
- Износостойкая