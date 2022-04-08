Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двухколесная тачка Вымпел ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л)
5.0
2
Найти аналог
Двухколесные тачки
    Двухколесная тачка Вымпел ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л)
    Арт. X10192701
    5.0
    2
    Двухколесная тачка Вымпел ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л)

      Двухколесная тачка Вымпел ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10192701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вымпел
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухколесная тачка ВЫМПЕЛ ТС-100/8 ПРОФИ (грузоподъёмность 350 кг, кузов 100 л).. Широко используется на строительных площадках и садовых участках

        Преимущества

        • Данная модель имеет прочную конструкцию и выдерживает вес до 450 кг. Большие колеса упрощают передвижение по вязкому грунту
        • Долговечная
        • Износостойкая