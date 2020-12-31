Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]
Арт. Ю00000021361
Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]
Арт. Ю00000021361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|200
- Тачка строительная одноколесная ВЫМПЕЛ ТС-100/8 "ПРОФИ" предназначена для перевозки различных грузов (ПГС, бетон, строительные материалы и др.)
Преимущества
- Кузов тачки изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 1 мм
- Тачку удобно использовать для перевозки грузов в условиях бездорожья, на строительных объектах и садовых участках
- Ширина тачки позволяет свободно проезжать в дверные проемы от 60 см
- Тачка изготовлена с учетом ГОСТ 23173-96
- Ручка имеет возможность регулирования по высоте в диапазоне ± 15 см