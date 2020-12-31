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Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]
5.0
1
Найти аналог
Одноколесные тачки
    Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]
    Арт. Ю00000021361
    5.0
    1
    Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]

      Тачка садовая Вымпел ТС-100/8 Профи [объем кузова: 100 л, грузоподъемность: 200 кг, сталь]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021361
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вымпел
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тачка строительная одноколесная ВЫМПЕЛ ТС-100/8 "ПРОФИ" предназначена для перевозки различных грузов (ПГС, бетон, строительные материалы и др.)

        Преимущества

        • Кузов тачки изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 1 мм
        • Тачку удобно использовать для перевозки грузов в условиях бездорожья, на строительных объектах и садовых участках
        • Ширина тачки позволяет свободно проезжать в дверные проемы от 60 см
        • Тачка изготовлена с учетом ГОСТ 23173-96
        • Ручка имеет возможность регулирования по высоте в диапазоне ± 15 см