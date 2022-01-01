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Таймер подачи воды GARDENA 01169-2900000
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Дождеватели
    Таймер подачи воды GARDENA 01169-2900000
    Арт. X19031850287
    Таймер подачи воды GARDENA 01169-2900000

      Таймер подачи воды GARDENA 01169-2900000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850287

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таймер подачи воды GARDENA (1169-29) крепится к водопроводному крану и используется для автоматического выключения используемой Вами системы полива, например, дождевателей или таких систем микрокапельного полива, как Micro-Drip-System. Пользователь может задать продолжительность полива от 5 до 120 мин.По окончании программирования таймер сразу включает поливочное устройство и выключает его в заданное время. Предусмотрена возможность установки режима постоянного расхода воды. Для работы таймера батареи не требуются. Особенности:
        • Автоматический полив и экономия времени пользователя. Удобный в эксплуатации таймер подачи воды GARDENA обеспечивает стабильный полив Вашего сада. Вы экономите свое время, и у Вас будет плодородный зеленый сад с красивыми и здоровыми растениями.
        • Удобство использования. Продолжительность полива задается с помощью большого поворотного регулятора. Процесс настройки параметров предельно прост.
        • Регулируемая длительность полива. Продолжительно полива плавно выбирается в пределах от 5 до 120 минут.
        • Полив с постоянным расходом. Таймер подачи воды также предусматривает возможность настройки на режим постоянного расхода. Благодаря этому вода может подаваться в таком количестве и так долго, как Вам потребуется.