Таймер подачи воды GARDENA 01169-2900000

Автоматический полив и экономия времени пользователя. Удобный в эксплуатации таймер подачи воды GARDENA обеспечивает стабильный полив Вашего сада. Вы экономите свое время, и у Вас будет плодородный зеленый сад с красивыми и здоровыми растениями.

Удобство использования. Продолжительность полива задается с помощью большого поворотного регулятора. Процесс настройки параметров предельно прост.

Регулируемая длительность полива. Продолжительно полива плавно выбирается в пределах от 5 до 120 минут.

Полив с постоянным расходом. Таймер подачи воды также предусматривает возможность настройки на режим постоянного расхода. Благодаря этому вода может подаваться в таком количестве и так долго, как Вам потребуется.

Таймер подачи воды GARDENA (1169-29) крепится к водопроводному крану и используется для автоматического выключения используемой Вами системы полива, например, дождевателей или таких систем микрокапельного полива, как Micro-Drip-System. Пользователь может задать продолжительность полива от 5 до 120 мин.По окончании программирования таймер сразу включает поливочное устройство и выключает его в заданное время. Предусмотрена возможность установки режима постоянного расхода воды. Для работы таймера батареи не требуются. Особенности: