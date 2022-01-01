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Таль балансир - TECNA 9311
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Тали
    Таль балансир - TECNA 9311
    Арт. rutector_100083444
    Таль балансир - TECNA 9311

      Таль балансир - TECNA 9311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100083444

      Характеристики

      Производитель
      		TECNA
      Высота подъема, м
      		1.6
      Вес, кг
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль балансир - TECNA 9311 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:
        • корпус из литого алюминия;
        • трос из нержавеющей стали;
        • ход тоса 1,6 м;
        • регулируемую грузоподъемность;
        • регулируемый ограничитель хода;
        • кабелепровод из материала, предотвращающего трение;
        • инерционный пружинно-барабанный блок.
        Комплектация:
        • Таль-балансир;
        • Упаковка.