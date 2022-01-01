корпус из литого алюминия;

трос из нержавеющей стали;

ход тоса 1,6 м;

регулируемую грузоподъемность;

регулируемый ограничитель хода;

кабелепровод из материала, предотвращающего трение;

инерционный пружинно-барабанный блок.

Таль-балансир;

Упаковка.

Таль балансир - TECNA 9312 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:Комплектация: