Таль балансир - TECNA 9312
Арт. rutector_100077324
Характеристики
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Производитель
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Высота подъема, м
|1.6
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Вес, кг
|0.6
- Таль балансир - TECNA 9312 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:
- корпус из литого алюминия;
- трос из нержавеющей стали;
- ход тоса 1,6 м;
- регулируемую грузоподъемность;
- регулируемый ограничитель хода;
- кабелепровод из материала, предотвращающего трение;
- инерционный пружинно-барабанный блок.
- Таль-балансир;
- Упаковка.