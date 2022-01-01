Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Таль-балансир - TECNA 9358
Найти аналог
Тали
    Таль-балансир - TECNA 9358
    Арт. rutector_100064048
    Таль-балансир - TECNA 9358

      Таль-балансир - TECNA 9358

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100064048

      Характеристики

      Производитель
      		TECNA
      Высота подъема, м
      		2
      Вес, кг
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль-балансир - TECNA 9358 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:
        • ребристую герметичную моноблочную конструкцию из алюминиевого сплава;
        • трос из нержавеющей стали;
        • червячный винт регулировки грузоподъемности;
        • дополнительный страховочный подвес;
        • стопор для предотвращения падения груза в результате поломки пружины (>3 кг);
        • вращающийся верхний подвес с вертлюжным крюком;
        • устройство блокировки груза на любой высоте;
        • регулируемый ограничитель хода;
        • конический барабан на шариковых подшипниках;
        • кабелепровод из материала, предотвращающего трение;
        • инерционный пружинно-барабанный блок.
        Комплектация:
        • Таль-балансир;
        • Упаковка.