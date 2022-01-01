ребристую герметичную моноблочную конструкцию из алюминиевого сплава;

трос из нержавеющей стали;

червячный винт регулировки грузоподъемности;

дополнительный страховочный подвес;

стопор для предотвращения падения груза в результате поломки пружины (>3 кг);

вращающийся верхний подвес с вертлюжным крюком;

устройство блокировки груза на любой высоте;

регулируемый ограничитель хода;

конический барабан на шариковых подшипниках;

кабелепровод из материала, предотвращающего трение;

инерционный пружинно-барабанный блок.

Таль-балансир;

Упаковка.

Таль-балансир - TECNA 9358 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:Комплектация: