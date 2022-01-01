Таль-балансир - TECNA 9367
Арт. rutector_100025367
Характеристики
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Производитель
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Высота подъема, м
|2
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Вес, кг
|12.5
- Таль-балансир - TECNA 9367 производства компании TECNA (Италия) предназначена для сборочных работ в мастерских и на конвейерном производстве, предполагающих использование сварочного оборудования: от небольших сварочных клещей до промышленных машин, а так же многофункциональных гайковертов. Особенности и преимущества:
- ребристую герметичную моноблочную конструкцию из алюминиевого сплава;
- трос из нержавеющей стали;
- червячный винт регулировки грузоподъемности;
- дополнительный страховочный подвес;
- стопор для предотвращения падения груза в результате поломки пружины (>3 кг);
- вращающийся верхний подвес с вертлюжным крюком;
- устройство блокировки груза на любой высоте;
- регулируемый ограничитель хода;
- конический барабан на шариковых подшипниках;
- кабелепровод из материала, предотвращающего трение;
- инерционный пружинно-барабанный блок.
- Таль-балансир;
- Упаковка.