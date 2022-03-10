Цепная ручная таль HSZ E 1 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 1т

Таль механическая HSZ это простое шестеренное устройство, способное удерживать объекты весом до тонны килограмм. Она вынослива, легко используется, надежно фиксирует груз, и удивительно долго служит. С ее помощью можно без лишних усилий поднимать, переносить, а также удерживать предметы на высоте. При комплектации крюком или кошкой, таль также используется для перемещения объектов по монорельсовым путям. Купить HSZ E таль будет полезно для эксплуатации на строительных объектах, а также при выполнении операций с тяжелым грузом на предприятиях

Преимущества тали ручной HSZ E

Долговечная

Крепкая

Практичная

Портативная

Комплектация