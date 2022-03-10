Цепная ручная таль HSZ E 1 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 1т

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Цепная ручная таль HSZ E (1 т, 6 м)
Арт. Х132229842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1000
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- Таль механическая HSZ это простое шестеренное устройство, способное удерживать объекты весом до тонны килограмм. Она вынослива, легко используется, надежно фиксирует груз, и удивительно долго служит. С ее помощью можно без лишних усилий поднимать, переносить, а также удерживать предметы на высоте. При комплектации крюком или кошкой, таль также используется для перемещения объектов по монорельсовым путям. Купить HSZ E таль будет полезно для эксплуатации на строительных объектах, а также при выполнении операций с тяжелым грузом на предприятиях
Преимущества тали ручной HSZ E
- Долговечная
- Крепкая
- Практичная
- Портативная
Комплектация
- Таль
- Упаковка