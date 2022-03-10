Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепная ручная таль HSZ E 1 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 1т
5.0
2
8 020 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Цепная ручная таль HSZ E (1 т, 6 м)
Арт. Х132229842
5.0
2
Цепная ручная таль HSZ E 1 т, высота подъема 6м, грузоподъемность 1т
  • Персональная скидка

Цепная ручная таль HSZ E (1 т, 6 м)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х132229842
5.0
2

Характеристики

Производитель
Строп
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 020 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
25 ₽
5.0
Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
Набор маркеров Stanley MINI 4шт. 247329
350 ₽
5.0
Набор маркеров Stanley MINI 4шт. 247329
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-476, P6M5, 4-20 мм, шаг 2 мм, 1 штука
710 ₽
5.0
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-476, P6M5, 4-20 мм, шаг 2 мм, 1 штука
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
85 ₽
5.0
Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
1 790 ₽
1.0
Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 1,0/2000, ширина 30 мм
490 ₽
5.0
Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 1,0/2000, ширина 30 мм
Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 1,0/3000
650 ₽
5.0
Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 1,0/3000
Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
260 ₽
5.0
Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
Плетеный капроновый шнур (70 м)
80 ₽
4.5
Плетеный капроновый шнур (70 м)
Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
370 ₽
5.0
Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
180 ₽
3.0
Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-483, P6M5, 4-30 мм, шаг 2 мм
Нет в наличии
5.0
Ступенчатое сверло по металлу Практика 036-483, P6M5, 4-30 мм, шаг 2 мм
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль механическая HSZ это простое шестеренное устройство, способное удерживать объекты весом до тонны килограмм. Она вынослива, легко используется, надежно фиксирует груз, и удивительно долго служит. С ее помощью можно без лишних усилий поднимать, переносить, а также удерживать предметы на высоте. При комплектации крюком или кошкой, таль также используется для перемещения объектов по монорельсовым путям. Купить HSZ E таль будет полезно для эксплуатации на строительных объектах, а также при выполнении операций с тяжелым грузом на предприятиях

    Преимущества тали ручной HSZ E

    • Долговечная
    • Крепкая
    • Практичная
    • Портативная

    Комплектация

    • Таль
    • Упаковка