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Таль цепная STAYER 4308-1 Таль цепная 1т/2.5м
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Тали
    Таль цепная STAYER 4308-1 Таль цепная 1т/2.5м
    Арт. Х132229
    Таль цепная STAYER 4308-1 Таль цепная 1т/2.5м

      Таль цепная STAYER 4308-1 Таль цепная 1т/2.5м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132229

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепная таль STAYER(СТАЕР) 4308-1 - переносное устройство, которое применяется для подъема грузов весом до 1000 кг на высоту до 2.5 м. Таль применяется везде, где необходимо часто поднимать тяжести: на стройплощадках, складах, промышленных производствах, а также в гаражах, авто- и ремонтных мастерских. Подъем осуществляется вручную при помощи тяговой цепи - можно производить подъемные работы в местах, где отсутствует источник электроэнергииТехнические характеристики:Грузоподъемность 1 т Длина цепи 2.5 м Высота подъема 2.5 м Вес 8.86 кг