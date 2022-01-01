Таль цепная STAYER 4308-1 Таль цепная 1т/2.5м

Цепная таль STAYER(СТАЕР) 4308-1 - переносное устройство, которое применяется для подъема грузов весом до 1000 кг на высоту до 2.5 м. Таль применяется везде, где необходимо часто поднимать тяжести: на стройплощадках, складах, промышленных производствах, а также в гаражах, авто- и ремонтных мастерских. Подъем осуществляется вручную при помощи тяговой цепи - можно производить подъемные работы в местах, где отсутствует источник электроэнергииТехнические характеристики:Грузоподъемность 1 т Длина цепи 2.5 м Высота подъема 2.5 м Вес 8.86 кг