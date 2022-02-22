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Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м
    Арт. Х132233
    5.0
    2
    Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м

      Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х132233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль цепная шестеренная STAYER MASTER 4308-3 - подвесное грузоподъемное приспособление с трансмиссионным механизмом, не питающееся от сети и управляемое тяговой цепью. Данное устройство применяется в производственных цехах, на складах, открытых строительных площадках как эффективное средство для подъема грузов до 3 тонн на высоту до 3 м. Таль крепится к тросам или монорельсу

        Преимущества

        • Представляют собой переносные подъемные устройства
        • Закрепляются на тросе любого типа или подвешиваются к монорельсу над конвейером
        • Управляются тяговой цепью и не требуют электропитания
        • Оборудованы трансмиссионным механизмом с симметрично расположенными двухступенчатыми стопорными шестернями