Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м

Преимущества

Представляют собой переносные подъемные устройства

Закрепляются на тросе любого типа или подвешиваются к монорельсу над конвейером

Управляются тяговой цепью и не требуют электропитания

Оборудованы трансмиссионным механизмом с симметрично расположенными двухступенчатыми стопорными шестернями

Таль цепная шестеренная STAYER MASTER 4308-3 - подвесное грузоподъемное приспособление с трансмиссионным механизмом, не питающееся от сети и управляемое тяговой цепью. Данное устройство применяется в производственных цехах, на складах, открытых строительных площадках как эффективное средство для подъема грузов до 3 тонн на высоту до 3 м. Таль крепится к тросам или монорельсу