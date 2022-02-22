Цепная шестеренная таль Stayer 4308-3, 3 т, 3 м
Арт. Х132233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Таль цепная шестеренная STAYER MASTER 4308-3 - подвесное грузоподъемное приспособление с трансмиссионным механизмом, не питающееся от сети и управляемое тяговой цепью. Данное устройство применяется в производственных цехах, на складах, открытых строительных площадках как эффективное средство для подъема грузов до 3 тонн на высоту до 3 м. Таль крепится к тросам или монорельсу
Преимущества
- Представляют собой переносные подъемные устройства
- Закрепляются на тросе любого типа или подвешиваются к монорельсу над конвейером
- Управляются тяговой цепью и не требуют электропитания
- Оборудованы трансмиссионным механизмом с симметрично расположенными двухступенчатыми стопорными шестернями