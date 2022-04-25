Таль ручная цепная HSZ-C г/п 2 т 3 м

Преимущества

Ручная таль может быть присоединена к тележке для работы на двутавровой балке, мостовом кране, поворотном кране и т.д

Ручная таль серии HSZ разработана с применением передаточного механизма с двумя симметрично расположенными стопорными шестернями





Основной принцип работы следующий: для натяжения ручной цепи рукоять двигается по часовой стрелке, прижимая фрикционные диски и диск с зубьями для храповика к тормозу и заставляет эти детали вращаться вместе

Вал ведущей шестерни вращает дисковую передачу, ведущий вал и шлицевое соединение





Таким образом цепное колесо грузоподъёмной цепи, насаженное на шлицевое соединение приводит в движение грузоподъёмную цепь, которая плавно поднимает груз





Тормозом является диск, с зубьями для храповика с набором односторонних колодок

Он удерживает на себе груз и лапка сцепляется с диском с зубьями силой пружины, таким образом обеспечивая безопасную работу тормоза

Ручная таль серии HSZ является переносным подъёмным оборудованием, управляемым вручную. Ручную таль можно применять на заводах, шахтах, фермах, стройках, верфях, доках и складах для установки к.л. оборудования, равно как для загрузки и выгрузки материалов. Использование ручной тали особенно удобно при работе на открытом воздухе и в местах, не имеющих доступа к электричеству.