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Таль ручная цепная HSZ-C г/п 2 т 3 м
5.0
2
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Тали
    Таль ручная цепная HSZ-C г/п 2 т 3 м
    Арт. Х132229879
    5.0
    2
    Таль ручная цепная HSZ-C г/п 2 т 3 м

      Таль ручная цепная HSZ-C г/п 2 т 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132229879
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная таль серии HSZ является переносным подъёмным оборудованием, управляемым вручную. Ручную таль можно применять на заводах, шахтах, фермах, стройках, верфях, доках и складах для установки к.л. оборудования, равно как для загрузки и выгрузки материалов. Использование ручной тали особенно удобно при работе на открытом воздухе и в местах, не имеющих доступа к электричеству.

        Преимущества

        • Ручная таль может быть присоединена к тележке для работы на двутавровой балке, мостовом кране, поворотном кране и т.д
        • Ручная таль серии HSZ разработана с применением передаточного механизма с двумя симметрично расположенными стопорными шестернями

        • Основной принцип работы следующий: для натяжения ручной цепи рукоять двигается по часовой стрелке, прижимая фрикционные диски и диск с зубьями для храповика к тормозу и заставляет эти детали вращаться вместе
        • Вал ведущей шестерни вращает дисковую передачу, ведущий вал и шлицевое соединение

        • Таким образом цепное колесо грузоподъёмной цепи, насаженное на шлицевое соединение приводит в движение грузоподъёмную цепь, которая плавно поднимает груз

        • Тормозом является диск, с зубьями для храповика с набором односторонних колодок
          Он удерживает на себе груз и лапка сцепляется с диском с зубьями силой пружины, таким образом обеспечивая безопасную работу тормоза