Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 3 м

Преимущества

Цепные тали наиболее актуальны для применения в местах, где отсутствует энергоснабжение

Цепная таль версии HSZ является портативным подъемным устройством с легким управлением посредством тяговой цепи. Цепная таль может широко использоваться на промышленных предприятиях, шахтах, сельскохозяйственных фермах, строительных объектах, причалах, доках, в торговых залах для установки оборудования, а также погрузки и выгрузки товаров