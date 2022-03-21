Ручная цепная таль HSZ-J, 1 т, 3 м
Арт. Х132229836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1000
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Высота подъема, м
|3
- Цепная таль версии HSZ является портативным подъемным устройством с легким управлением посредством тяговой цепи. Цепная таль может широко использоваться на промышленных предприятиях, шахтах, сельскохозяйственных фермах, строительных объектах, причалах, доках, в торговых залах для установки оборудования, а также погрузки и выгрузки товаров
Преимущества
- Цепные тали наиболее актуальны для применения в местах, где отсутствует энергоснабжение