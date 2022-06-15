Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-1000, высота подъема 3м

Преимущества

Качественная модель эконом-класса

Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования

Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту