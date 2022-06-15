Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000, высота подъема 3м

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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000
Арт. О00000006337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
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- Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту. Качественная модель эконом-класса
Преимущества
- Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования