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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000, высота подъема 3м
5.0
2
9 150 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000
Арт. О00000006337
5.0
2
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000, высота подъема 3м
  • Персональная скидка

Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-2000

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9 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000006337
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
2000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Таль ручная рычажная Magnus-Profi LD предназначена для вертикального подъема, удержания в поднятом положении, опускания и подтягивания груза под углом при ремонтных, монтажных и строительных работах, эксплуатации автомобиля или в быту. Качественная модель эконом-класса

    Преимущества

    • Подходит для профессиональных работ средней и низкой степени интенсивности и бытового использования