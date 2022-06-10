Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000, 3 т, высота подъема 6м

Преимущества

В талях серии LB используется двухпоточный цилиндрический редуктор с передачами внешнего зацепления

Используется автоматический дисковый тормоз для надёжного удержания грузов. Цепь 8-го класса прочности

Таль ручная шестерённая Magnus-Profi LD относится к разряду полупрофессиональных. Используются при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима 1М, класс нагружения В1. Относительно климатических и температурных условия соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре экспулатации. Рекомендуемая температура для тали LB: от -20 до +40 С. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом, защищающим от осадков).