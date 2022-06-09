Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000, 3т, высота подъема 3м

Преимущества

Кроме того, при дополнительном оснащении оборудования тележкой (не входит в комплект поставки товара) вы можете производить горизонтальную транспортировку по монорельсовому пути двутаврового профиля





Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м) представляет собой оборудование, которое предназначено для транспортировки различных грузов. Будет полезна в бытовой, профессиональной эксплуатации. Может использоваться на строительных площадках, небольших складских помещениях, а также в условиях ремонтных, монтажных работ. Прибор рассчитан на вертикальное перемещение (вверх и вниз), подвешивание в приподнятом положении