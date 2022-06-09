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Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000, 3т, высота подъема 3м
5.0
2
12 415 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м)
Арт. О00000003663
5.0
2
Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000, 3т, высота подъема 3м
  • Персональная скидка

Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м)

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12 415 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000003663
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
3000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 415 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ручная цепная таль Magnus-Profi LD-3000 (3 т, 3 м) представляет собой оборудование, которое предназначено для транспортировки различных грузов. Будет полезна в бытовой, профессиональной эксплуатации. Может использоваться на строительных площадках, небольших складских помещениях, а также в условиях ремонтных, монтажных работ. Прибор рассчитан на вертикальное перемещение (вверх и вниз), подвешивание в приподнятом положении

    Преимущества

    • Кроме того, при дополнительном оснащении оборудования тележкой (не входит в комплект поставки товара) вы можете производить горизонтальную транспортировку по монорельсовому пути двутаврового профиля