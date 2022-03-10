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Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м
4.0
4
Найти аналог
Тали
    Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м
    Арт. Х132229839
    4.0
    4
    Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м

      Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132229839
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная таль HSH-C используется для перемещения груза не только по вертикали, но и может тянуть его по горизонтали под любым углом

        Преимущества

        • Благодаря своей компактности (сравнительно с другими видами подобных устройств) и простоте конструкции, рычажные тали – наиболее универсальные ручные подъемные механизмы
        • Данная модель тали изготовлена из высококачественных материалов и обладает повышенной износостойкостью