Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м

Преимущества

Благодаря своей компактности (сравнительно с другими видами подобных устройств) и простоте конструкции, рычажные тали – наиболее универсальные ручные подъемные механизмы

Данная модель тали изготовлена из высококачественных материалов и обладает повышенной износостойкостью

Рычажная таль HSH-C используется для перемещения груза не только по вертикали, но и может тянуть его по горизонтали под любым углом