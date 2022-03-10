Рычажная таль HSH-C 1 т, 6 м
Арт. Х132229839
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип тали
|рычажная
|
Грузоподъемность, кг
|1000
- Рычажная таль HSH-C используется для перемещения груза не только по вертикали, но и может тянуть его по горизонтали под любым углом
Преимущества
- Благодаря своей компактности (сравнительно с другими видами подобных устройств) и простоте конструкции, рычажные тали – наиболее универсальные ручные подъемные механизмы
- Данная модель тали изготовлена из высококачественных материалов и обладает повышенной износостойкостью