Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
Арт. Х132229857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|3000
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Высота подъема, м
|6
- Данный вид цепных талей применяется для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования. Ручная рычажная таль HSH-C 3т х 6м GHSHC 3060 производится из качественных материалов. Для обеспечения устойчивости к значительным нагрузкам применяют следующие виды стали для основных узлов
Преимущества
- Двойной тормозной механизм - легированная сталь с добавлением титана и марганца
- Вал-шестерня - конструкционная углеродистая сталь
- Боковые пластины - конструкционная сталь Q235