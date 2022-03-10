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Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
    Арт. Х132229857
    5.0
    2
    Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
    Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
      Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м
      Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м

      Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132229857
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Высота подъема, м
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данный вид цепных талей применяется для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования. Ручная рычажная таль HSH-C 3т х 6м GHSHC 3060 производится из качественных материалов. Для обеспечения устойчивости к значительным нагрузкам применяют следующие виды стали для основных узлов

        Преимущества

        • Двойной тормозной механизм - легированная сталь с добавлением титана и марганца
        • Вал-шестерня - конструкционная углеродистая сталь 
        • Боковые пластины - конструкционная сталь Q235