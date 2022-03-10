Таль ручная рычажная HSH-C, 3 т, 6 м

Преимущества

Двойной тормозной механизм - легированная сталь с добавлением титана и марганца

Вал-шестерня - конструкционная углеродистая сталь

Боковые пластины - конструкционная сталь Q235

Данный вид цепных талей применяется для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования. Ручная рычажная таль HSH-C 3т х 6м GHSHC 3060 производится из качественных материалов. Для обеспечения устойчивости к значительным нагрузкам применяют следующие виды стали для основных узлов