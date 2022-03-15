Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использовании

Рычажная таль JET JLPA 3T 6m 887617 - это грузоподъемный механизм, выполненный из стали. Все металлические детали конструкции защищены порошковым покрытием, что предотвращает образование коррозии. При перемещении груза оператор должен находится рядом с местом крепления тали. Простое строение механизма облегчает техосмотры и профилактические мероприятия