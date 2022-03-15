Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617
Арт. Х12403649106
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Тип тали
|рычажная
|
Грузоподъемность, кг
|3000
- Рычажная таль JET JLPA 3T 6m 887617 - это грузоподъемный механизм, выполненный из стали. Все металлические детали конструкции защищены порошковым покрытием, что предотвращает образование коррозии. При перемещении груза оператор должен находится рядом с местом крепления тали. Простое строение механизма облегчает техосмотры и профилактические мероприятия
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь
- Надежный крюк
- Удобна в использовании