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Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617
4.6
11
Найти аналог
Тали
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617
    Арт. Х12403649106
    4.6
    11
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617

      Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-6.0m JE887617

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649106
      4.6
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 3T 6m 887617 - это грузоподъемный механизм, выполненный из стали. Все металлические детали конструкции защищены порошковым покрытием, что предотвращает образование коррозии. При перемещении груза оператор должен находится рядом с местом крепления тали. Простое строение механизма облегчает техосмотры и профилактические мероприятия

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь
        • Надежный крюк
        • Удобна в использовании