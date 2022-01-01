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Таль рычажная Jet JLH-0.8T-3.0M JE275010
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Тали
    Таль рычажная Jet JLH-0.8T-3.0M JE275010
    Арт. Х1240364999

      Таль рычажная Jet JLH-0.8T-3.0M JE275010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364999

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLH 0.8 т 3 m 275010 - это простое и удобное в эксплуатации устройство для безопасного подъема грузов весом до 800 кг при проведении ремонтных и строительных работ, монтажа и демонтажа металлоконструкций. Рукоятка тали длиной 245 мм оснащена специальным наконечником с рифлением во избежание соскальзывания рук во время работы. Устройство отличается малым весом и небольшими габаритными размерами, что гарантирует удобство и легкость его транспортировки

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Высокая коррозионная стойкость
        • Легкая замена предохранительных защелок и крюков
        • Малый вес - 5.5 кг
        • Однородность толщины всех покрытий