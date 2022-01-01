Таль рычажная Jet JLH-0.8T-3.0M JE275010

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Высокая коррозионная стойкость

Легкая замена предохранительных защелок и крюков

Малый вес - 5.5 кг

Однородность толщины всех покрытий

Рычажная таль JET JLH 0.8 т 3 m 275010 - это простое и удобное в эксплуатации устройство для безопасного подъема грузов весом до 800 кг при проведении ремонтных и строительных работ, монтажа и демонтажа металлоконструкций. Рукоятка тали длиной 245 мм оснащена специальным наконечником с рифлением во избежание соскальзывания рук во время работы. Устройство отличается малым весом и небольшими габаритными размерами, что гарантирует удобство и легкость его транспортировки