Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-1,5 м JE187715

Преимущества

Порошковое покрытие на всей металлической конструкции

Закрытый автоматический стопорный механизм

Проста в обращении

Функция свободного хода

Закаленная цепь стандарта 80

Кованные крюки с возможностью поворота на 360 гр

Рычажная таль JET JLP-3.0T-1.5m 187715 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование может применяться в промышленности и на строительных площадках. Долгий срок службы тали обеспечит металлическая конструкция. Удобство пользования достигается длинной рукояткой 416 мм. При полном обороте рукоятки поднимаемый или опускаемый груз перемещается на 22 мм