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Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-1,5 м JE187715
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Тали
    Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-1,5 м JE187715
    Арт. Х12403558

      Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-1,5 м JE187715

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403558

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLP-3.0T-1.5m 187715 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование может применяться в промышленности и на строительных площадках. Долгий срок службы тали обеспечит металлическая конструкция. Удобство пользования достигается длинной рукояткой 416 мм. При полном обороте рукоятки поднимаемый или опускаемый груз перемещается на 22 мм

        Преимущества

        • Порошковое покрытие на всей металлической конструкции
        • Закрытый автоматический стопорный механизм
        • Проста в обращении
        • Функция свободного хода
        • Закаленная цепь стандарта 80
        • Кованные крюки с возможностью поворота на 360 гр