Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-4,5 м JE187717

Рычажная таль JET JLP-3.0T-4.5m 187717 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование может применяться в промышленности и на строительных площадках. Долгий срок службы тали обеспечит металлическая конструкция. Диаметр грузоподъемной цепи составляет 10 мм, что говорит о ее высокой надежности и долговечности пользования. При полном обороте рукоятки поднимаемый или опускаемый груз перемещается на 16 мм. Отличительной чертой данной модели является большая грузоподъемность, которая составляет три тонны
Преимущества
- Порошковое покрытие на всей металлической конструкции
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Закрытый автоматический стопорный механизм
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Проста в обращении
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Функция свободного хода
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Закаленная цепь стандарта 80
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Кованные крюки с возможностью поворота на 360 гр