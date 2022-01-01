Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-4,5 м JE187717

Преимущества

Порошковое покрытие на всей металлической конструкции

Закрытый автоматический стопорный механизм

Проста в обращении

Функция свободного хода

Закаленная цепь стандарта 80

Кованные крюки с возможностью поворота на 360 гр

Рычажная таль JET JLP-3.0T-4.5m 187717 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование может применяться в промышленности и на строительных площадках. Долгий срок службы тали обеспечит металлическая конструкция. Диаметр грузоподъемной цепи составляет 10 мм, что говорит о ее высокой надежности и долговечности пользования. При полном обороте рукоятки поднимаемый или опускаемый груз перемещается на 16 мм. Отличительной чертой данной модели является большая грузоподъемность, которая составляет три тонны