Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-4,5 м JE187717
Найти аналог
Тали
    Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-4,5 м JE187717
    Арт. Х12403617

      Таль рычажная Jet JLP-3,0Т-4,5 м JE187717

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403617

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLP-3.0T-4.5m 187717 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование может применяться в промышленности и на строительных площадках. Долгий срок службы тали обеспечит металлическая конструкция. Диаметр грузоподъемной цепи составляет 10 мм, что говорит о ее высокой надежности и долговечности пользования. При полном обороте рукоятки поднимаемый или опускаемый груз перемещается на 16 мм. Отличительной чертой данной модели является большая грузоподъемность, которая составляет три тонны

        Преимущества

        • Порошковое покрытие на всей металлической конструкции
        • Закрытый автоматический стопорный механизм
        • Проста в обращении
        • Функция свободного хода
        • Закаленная цепь стандарта 80
        • Кованные крюки с возможностью поворота на 360 гр