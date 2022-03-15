Рычажная ручная таль Jet JLPA-6.0m JE887508, грузоподъемность 0,5т

Рычажная таль Jet JLPA-0.5T-6.0m JE887508
Арт. Х12403649116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|500
- Рычажная таль JET JLPA 0.5T 6m 887508 - это прочный грузоподъёмный механизм, который способен поднимать на высоту до 6 метров грузы до 500 кг. Приспособление изготовлено из высококачественной стали, которая обработана специальным покрытием от коррозии. Эксплуатация данного оборудования не требует специальной подготовки от оператора
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь