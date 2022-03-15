Рычажная ручная таль Jet JLPA-6.0m JE887508, грузоподъемность 0,5т

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Рычажная таль JET JLPA 0.5T 6m 887508 - это прочный грузоподъёмный механизм, который способен поднимать на высоту до 6 метров грузы до 500 кг. Приспособление изготовлено из высококачественной стали, которая обработана специальным покрытием от коррозии. Эксплуатация данного оборудования не требует специальной подготовки от оператора