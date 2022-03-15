Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Рычажная таль JET JLPA 1.5T 3m 887611 - это универсальное устройство для подъема и стропления грузов, которое отличается прочной конструкцией, изготовленной из штампованной стали. Все металлические элементы обработаны специальным порошковом покрытием, которое предотвращает образование коррозии