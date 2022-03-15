Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614

Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
Арт. Х12403649102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Рычажная таль JET JLPA 1.5T 3m 887611 - это универсальное устройство для подъема и стропления грузов, которое отличается прочной конструкцией, изготовленной из штампованной стали. Все металлические элементы обработаны специальным порошковом покрытием, которое предотвращает образование коррозии
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь