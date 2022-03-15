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Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
    Арт. Х12403649102
    5.0
    2
    Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
    Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
    Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
    Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
      Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
      Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
      Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614
      Рычажная ручная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614

      Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-1.5m JE887614

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 1.5T 3m 887611 - это универсальное устройство для подъема и стропления грузов, которое отличается прочной конструкцией, изготовленной из штампованной стали. Все металлические элементы обработаны специальным порошковом покрытием, которое предотвращает образование коррозии

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь