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Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
    Арт. Х1240364975
    5.0
    2
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
    Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
      Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
      Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615

      Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364975
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 3T 3m 887615 устойчива к повреждениям и рассчитана на долгий срок службы. Приводится в действие специальным рычагом оптимальной длины с прорезиненным наконечником для надежного захвата. Таль используется для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн на стройплощадках, а также при работах в колодцах или котлованах

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь
        • Надежный крюк
        • Удобна в использовании