Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использовании

Рычажная таль JET JLPA 3T 3m 887615 устойчива к повреждениям и рассчитана на долгий срок службы. Приводится в действие специальным рычагом оптимальной длины с прорезиненным наконечником для надежного захвата. Таль используется для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн на стройплощадках, а также при работах в колодцах или котлованах