Рычажная таль Jet JLPA-3.0T-3.0m JE887615
Арт. Х1240364975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Рычажная таль JET JLPA 3T 3m 887615 устойчива к повреждениям и рассчитана на долгий срок службы. Приводится в действие специальным рычагом оптимальной длины с прорезиненным наконечником для надежного захвата. Таль используется для подъема и опускания грузов весом не более 3 тонн на стройплощадках, а также при работах в колодцах или котлованах
Преимущества
- Прочная конструкция
- Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
- Экономичная рычажная таль
- Защитное порошковое покрытие
- Простой дизайн
- Закаленная грузоподъемная цепь
- Надежный крюк
- Удобна в использовании