Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-1.5 м JE887618

Рычажная таль JET JLPA 6T 1.5m 887618 служит для подъема/опускания грузов массой до 6 тонн. Устройство изготовлено из высококачественной стали. Популярна на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Конструкция оснащена цепью с повышенным запасом прочности, что продлевает срок службы всего изделия. Управлять подъемом груза можно одной рукой
Преимущества
- Прочная конструкция
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Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
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Экономичная рычажная таль
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Защитное порошковое покрытие
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Простой дизайн
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Закаленная грузоподъемная цепь
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Надежный крюк
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Удобна в использование