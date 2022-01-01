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Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-1.5 м JE887618
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Тали
    Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-1.5 м JE887618
    Арт. Х12403649110

      Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-1.5 м JE887618

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403649110

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная таль JET JLPA 6T 1.5m 887618 служит для подъема/опускания грузов массой до 6 тонн. Устройство изготовлено из высококачественной стали. Популярна на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Конструкция оснащена цепью с повышенным запасом прочности, что продлевает срок службы всего изделия. Управлять подъемом груза можно одной рукой

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
        • Экономичная рычажная таль
        • Защитное порошковое покрытие
        • Простой дизайн
        • Закаленная грузоподъемная цепь
        • Надежный крюк
        • Удобна в использование