Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-1.5 м JE887618

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использование

Рычажная таль JET JLPA 6T 1.5m 887618 служит для подъема/опускания грузов массой до 6 тонн. Устройство изготовлено из высококачественной стали. Популярна на рабочих площадках, где отсутствует электричество. Конструкция оснащена цепью с повышенным запасом прочности, что продлевает срок службы всего изделия. Управлять подъемом груза можно одной рукой