Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-6.0 м JE887621

Рычажная таль JET JLPA 6T 6m 887621 - это прекрасный механизм для поднятия грузов. Все металлические элементы покрыты защитным порошковым покрытием. Оператор управляет подъемом с помощью рычага, который приводит в движение шестереночный механизм. При минимальном нажатии на рычаг таль способна поднимать грузы весом до шести тонн. Широко распространена на различных производствах и в строительстве
Преимущества
- Прочная конструкция
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Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза
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Экономичная рычажная таль
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Защитное порошковое покрытие
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Простой дизайн
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Закаленная грузоподъемная цепь
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Надежный крюк
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Удобна в использовании