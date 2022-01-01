Таль рычажная Jet JLPA-6.0T-6.0 м JE887621

Преимущества

Прочная конструкция

Имеет функцию свободного хода для быстрого протягивания цепи без груза

Экономичная рычажная таль

Защитное порошковое покрытие

Простой дизайн

Закаленная грузоподъемная цепь

Надежный крюк

Удобна в использовании

Рычажная таль JET JLPA 6T 6m 887621 - это прекрасный механизм для поднятия грузов. Все металлические элементы покрыты защитным порошковым покрытием. Оператор управляет подъемом с помощью рычага, который приводит в движение шестереночный механизм. При минимальном нажатии на рычаг таль способна поднимать грузы весом до шести тонн. Широко распространена на различных производствах и в строительстве