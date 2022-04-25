Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м

Преимущества

Их неоспоримое достоинство - это цена.

Гарантируем работоспособность данного вида талей, при правильной эксплуатации, а так же без превышения заявленной в паспорте грузоподъемности.

Гарантия 6 месяцев.

Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскалленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах

Данный вид рычажных талей рекомендован к применению для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования