Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м
Арт. Х132229858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|6000
- Данный вид рычажных талей рекомендован к применению для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования
Преимущества
- Их неоспоримое достоинство - это цена.
- Гарантируем работоспособность данного вида талей, при правильной эксплуатации, а так же без превышения заявленной в паспорте грузоподъемности.
- Гарантия 6 месяцев.
- Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскалленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах