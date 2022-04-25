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Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м
5.0
2
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Тали
    Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м
    Арт. Х132229858
    5.0
    2
    Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м

      Таль рычажная ручная HSH-C г/п 6т 6м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. Х132229858
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		6000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данный вид рычажных талей рекомендован к применению для работ с низкой и средней интенсивностью, а также для бытового использования

        Преимущества

        • Их неоспоримое достоинство - это цена.
        • Гарантируем работоспособность данного вида талей, при правильной эксплуатации, а так же без превышения заявленной в паспорте грузоподъемности.
        • Гарантия 6 месяцев.
        • Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскалленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах