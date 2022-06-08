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Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000, 1 т, высота подъема 6м
5.0
2
10 905 ₽
Тали
  • Персональная скидка
Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м)
Арт. О00000004118
5.0
2
Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000, 1 т, высота подъема 6м
  • Персональная скидка

Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м)

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10 905 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000004118
5.0
2

Характеристики

Производитель
Magnus Profi
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Тип тали
шестеренчатая
Грузоподъемность, кг
1000
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 905 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м) представляет собой оборудование для транспортировки грузов. Предназначена для эксплуатации в складских помещениях, условиях строительных работ. Агрегат применяется для вертикальной транспортировки (вверх, вниз), а также удержания в приподнятом положении

    Преимущества

    • Если оборудование укомплектовать тележкой (приобретается отдельно), вы можете расширить функционал тали: ее можно будет горизонтально транспортировать по монорельсовому пути двутаврового профиля