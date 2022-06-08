Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000, 1 т, высота подъема 6м

Преимущества

Если оборудование укомплектовать тележкой (приобретается отдельно), вы можете расширить функционал тали: ее можно будет горизонтально транспортировать по монорельсовому пути двутаврового профиля

Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м) представляет собой оборудование для транспортировки грузов. Предназначена для эксплуатации в складских помещениях, условиях строительных работ. Агрегат применяется для вертикальной транспортировки (вверх, вниз), а также удержания в приподнятом положении