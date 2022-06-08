Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000, 1 т, высота подъема 6м

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Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м)
Арт. О00000004118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1000
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- Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-1000 (1 т, 6 м) представляет собой оборудование для транспортировки грузов. Предназначена для эксплуатации в складских помещениях, условиях строительных работ. Агрегат применяется для вертикальной транспортировки (вверх, вниз), а также удержания в приподнятом положении
Преимущества
- Если оборудование укомплектовать тележкой (приобретается отдельно), вы можете расширить функционал тали: ее можно будет горизонтально транспортировать по монорельсовому пути двутаврового профиля