Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750, 0.75 т, 3 м
Арт. О00000004120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|750
- Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750 (0,75 т, 3 м) представляет собой оборудование, которое предназначено работы с грузами. Возможно вертикальное перемещение (вверх, вниз), удержание на заданной высоте
Преимущества
- Эксплуатация в сложных условиях стройки облегчается тем, что с помощью тали необходимую массу можно подтянуть под определенным углом
- Агрегат подойдет для бытовой, а также профессиональной эксплуатации малой и средней интенсивности
- Может применяться в мелких складских помещениях, условиях ремонтных, монтажных работ, автосервисах