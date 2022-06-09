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Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750, 0.75 т, 3 м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750, 0.75 т, 3 м
    Арт. О00000004120
    5.0
    2
    Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750, 0.75 т, 3 м

      Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750, 0.75 т, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		750
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750 (0,75 т, 3 м) представляет собой оборудование, которое предназначено работы с грузами. Возможно вертикальное перемещение (вверх, вниз), удержание на заданной высоте

        Преимущества

        • Эксплуатация в сложных условиях стройки облегчается тем, что с помощью тали необходимую массу можно подтянуть под определенным углом
        • Агрегат подойдет для бытовой, а также профессиональной эксплуатации малой и средней интенсивности
        • Может применяться в мелких складских помещениях, условиях ремонтных, монтажных работ, автосервисах