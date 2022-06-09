Преимущества

Эксплуатация в сложных условиях стройки облегчается тем, что с помощью тали необходимую массу можно подтянуть под определенным углом

Агрегат подойдет для бытовой, а также профессиональной эксплуатации малой и средней интенсивности

Может применяться в мелких складских помещениях, условиях ремонтных, монтажных работ, автосервисах





Рычажная ручная таль Magnus-Profi LD-750 (0,75 т, 3 м) представляет собой оборудование, которое предназначено работы с грузами. Возможно вертикальное перемещение (вверх, вниз), удержание на заданной высоте