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Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T
4.5
2
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Тали
    Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T
    Арт. Х1322211
    4.5
    2
    Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T

      Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1322211
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tractel
      Страна производства
      		Франция
      Тип тали
      		рычажная
      Грузоподъемность, кг
      		750
      Высота подъема, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручные рычажные тали TRALIFT предназначены для подъема и перемещения грузов при отсутствии электропитания. Ручные рычажные тали из легированной стали с повышенной стойкостью к деформации. Идеальна для проведения строительных операций и в промышленности

        Преимущества

      • Грузоподъемность от 0,25 до 6 тонн
      • Может использоваться в любом положении, как на строительных площадках, так и на производстве
      • Идеальна для тяги, подъема, установки и регулировки положения
      • Таль свободно вращается на крюке вокруг своей оси на 360° с индикаторами деформации при перегрузке
      • Выбор нейтрального положения невозможен после подъема груза: автоматически включается стопор