Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T
Арт. Х1322211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Тип тали
|рычажная
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Грузоподъемность, кг
|750
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Высота подъема, м
|3
- Ручные рычажные тали TRALIFT предназначены для подъема и перемещения грузов при отсутствии электропитания. Ручные рычажные тали из легированной стали с повышенной стойкостью к деформации. Идеальна для проведения строительных операций и в промышленности
Преимущества
- Грузоподъемность от 0,25 до 6 тонн
- Может использоваться в любом положении, как на строительных площадках, так и на производстве
- Идеальна для тяги, подъема, установки и регулировки положения
- Таль свободно вращается на крюке вокруг своей оси на 360° с индикаторами деформации при перегрузке
- Выбор нейтрального положения невозможен после подъема груза: автоматически включается стопор