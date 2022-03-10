Рычажная таль Tractel Bravo 0.75T

Ручные рычажные тали TRALIFT предназначены для подъема и перемещения грузов при отсутствии электропитания. Ручные рычажные тали из легированной стали с повышенной стойкостью к деформации. Идеальна для проведения строительных операций и в промышленности Преимущества Грузоподъемность от 0,25 до 6 тонн Может использоваться в любом положении, как на строительных площадках, так и на производстве Идеальна для тяги, подъема, установки и регулировки положения Таль свободно вращается на крюке вокруг своей оси на 360° с индикаторами деформации при перегрузке Выбор нейтрального положения невозможен после подъема груза: автоматически включается стопор