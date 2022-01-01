Таль стационарная Jet SMH-0,5Т-6,0М JE101702

Преимущества

Минимальное техническое обслуживание

На все металлические конструкции нанесено порошковое покрытие

Плавный ход при опускании и подъеме груза

Закрытый автоматический стопорный механизм, обеспечивающий точную фиксацию груза

Тройные прямозубые шестерни позволяют прикладывать оператору минимальное усилие

Закаленная цепь

Стационарная таль JET SMH-0.5T-6.0m 101702 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование оснащено 1 цепным спуском и может применяться в промышленности и на строительных площадках. Плавный ход во время проведения работ обеспечивает игольчатый подшипник