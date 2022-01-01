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Таль стационарная Jet SMH-0,5Т-6,0М JE101702
Найти аналог
Тали
    Таль стационарная Jet SMH-0,5Т-6,0М JE101702
    Арт. Х12403482

      Таль стационарная Jet SMH-0,5Т-6,0М JE101702

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403482

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMH-0.5T-6.0m 101702 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование оснащено 1 цепным спуском и может применяться в промышленности и на строительных площадках. Плавный ход во время проведения работ обеспечивает игольчатый подшипник

        Преимущества

        • Минимальное техническое обслуживание
        • На все металлические конструкции нанесено порошковое покрытие
        • Плавный ход при опускании и подъеме груза
        • Закрытый автоматический стопорный механизм, обеспечивающий точную фиксацию груза
        • Тройные прямозубые шестерни позволяют прикладывать оператору минимальное усилие
        • Закаленная цепь