Таль стационарная Jet SMH-0,5Т-6,0М JE101702

Стационарная таль JET SMH-0.5T-6.0m 101702 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование оснащено 1 цепным спуском и может применяться в промышленности и на строительных площадках. Плавный ход во время проведения работ обеспечивает игольчатый подшипник
Преимущества
- Минимальное техническое обслуживание
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На все металлические конструкции нанесено порошковое покрытие
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Плавный ход при опускании и подъеме груза
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Закрытый автоматический стопорный механизм, обеспечивающий точную фиксацию груза
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Тройные прямозубые шестерни позволяют прикладывать оператору минимальное усилие
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Закаленная цепь