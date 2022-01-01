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Таль стационарная Jet SMH-5,0Т-3,0М JE101720
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Тали
    Таль стационарная Jet SMH-5,0Т-3,0М JE101720
    Арт. Х12403289

      Таль стационарная Jet SMH-5,0Т-3,0М JE101720

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403289

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMH-5.0T-3.0m 101720 это инструмент предназначенный для подъема, опускания различного рода груза. Данное оборудование оснащено 2 цепными спусками и может применяться в промышленности и на строительных площадках. Плавный ход во время проведения работ обеспечивает игольчатый подшипник. Прямозубые шестерни, помогут добиться высокого качества выполняемых работ, при минимальной затрате сил оператора

        Преимущества

        • Минимальное техническое обслуживание
        • На все металлические конструкции нанесено порошковое покрытие
        • Плавный ход при опускании и подъеме груза
        • Закрытый автоматический стопорный механизм, обеспечивающий точную фиксацию груза
        • Тройные прямозубые шестерни позволяют прикладывать оператору минимальное усилие
        • Закаленная цепь