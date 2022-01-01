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Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901
    Арт. Х1240364982
    Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901
    Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901
      Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901
      Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901

      Таль стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364982

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Грузоподъемность, кг
      		500
      Высота подъема, м
      		4.5
      Количество цепей
      		1
      Мин. расстояние между крюками, мм
      		330
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Стационарная таль JET SMHA-0.5T-4.5m (арт. 801901) позволяет одному человеку, без посторонней помощи, перемещать грузы весом 500. Транспортировать разные по форме и габаритам объекты  можно на расстояние 4.5 метров. Система этой модели позволит поднять, опустить, протянуть по поверхности, а также задержать на высоте массу указанной выше весовой категории. С ее помощью можно производить как монтажные, так и демонтажные операции. Используется система и на улице и в помещении.

           Сфера применения тали стационарной JET SMHA-0.5T-4.5m очень широкая и распространяется на строительство, торговлю, производство, сервисные и монтажные направления. Компактные габариты установки и ее незначительный вес (11 кг) позволяет пользователю наладить процедуру транспортировки груза в ограниченных по площади пространствах. В тех условиях, где нет места для расположения масштабных грузоподъемных систем, а также когда нет доступа для подключения к электроснабжению или же грузовые операции нужно производить в разных местах, чем таль ручная JET SMHA-0.5T-4.5m, просто не найти.