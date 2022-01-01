Таль ручная стационарная Jet SMHA-0.5T-4.5m JE801901

Стационарная таль JET SMHA-0.5T-4.5m (арт. 801901) позволяет одному человеку, без посторонней помощи, перемещать грузы весом 500. Транспортировать разные по форме и габаритам объекты можно на расстояние 4.5 метров. Система этой модели позволит поднять, опустить, протянуть по поверхности, а также задержать на высоте массу указанной выше весовой категории. С ее помощью можно производить как монтажные, так и демонтажные операции. Используется система и на улице и в помещении.

Сфера применения тали стационарной JET SMHA-0.5T-4.5m очень широкая и распространяется на строительство, торговлю, производство, сервисные и монтажные направления. Компактные габариты установки и ее незначительный вес (11 кг) позволяет пользователю наладить процедуру транспортировки груза в ограниченных по площади пространствах. В тех условиях, где нет места для расположения масштабных грузоподъемных систем, а также когда нет доступа для подключения к электроснабжению или же грузовые операции нужно производить в разных местах, чем таль ручная JET SMHA-0.5T-4.5m, просто не найти.