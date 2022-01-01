Таль стационарная Jet SMHA-0,5T-6.0m JE801902

Таль грузоподъемная JET SMHA-0.5T-6.0m (арт. JE 801902) – простое по конструкции и способу управления оснащение, что используется в грузоподъемных операциях для протягивания тяжести по поверхности, а также для поднятия и опускания габаритных объектов. Для данной модели степень допустимой нагрузки составляет 500 кг, такой вес может быть перемещен на расстояние 6 м. Рекомендуется использование тали JET SMHA-0.5T-6.0m на тех рабочих площадях, где в работе больше важна экономичность, хорошая производительность, а не скорость производимых действий. Операции с таким инструментом максимально просты и безопасны, требуют от оператора минимального уровеня трудовых затрат. Остановить транспортируемый объект в определенной точке подъема позволяет стопорная установка Weston, блокирующая движения шестеренок. Риска непроизвольного движения груженого цепного устройства, а, следовательно, и травматизма пользователя удается избежать, так как тормозной механизм в системе надежный.