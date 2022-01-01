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Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-3.0m JE801910
Найти аналог
Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-3.0m JE801910
    Арт. Х1240364977
    Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-3.0m JE801910

      Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-3.0m JE801910

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364977

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-1.0T-3.0m 801910 - это очень простое в эксплуатации устройство, которое служит для плавного подъема и спуска необходимых грузов весом до 1 т. Модель оснащена защитой от спутывания цепей и автоматизированным стопорящим устройством, которое останавливает груз на нужной высоте до 3 метров. Приспособление такого типа очень надежно и долговечно в использовании - все поверхности покрыты специальным антикоррозионным составом на основе порошка

        Преимущества

        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками служат для равномерного передвижения без рывков
        • Болт цепи защищен от повреждений
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Проста эксплуатации