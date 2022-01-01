Таль стационарная Jet SMHA-1.0T-3.0m JE801910

Преимущества

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками служат для равномерного передвижения без рывков

Болт цепи защищен от повреждений

Повышенный рабочий ресурс

Проста эксплуатации

Стационарная таль JET SMHA-1.0T-3.0m 801910 - это очень простое в эксплуатации устройство, которое служит для плавного подъема и спуска необходимых грузов весом до 1 т. Модель оснащена защитой от спутывания цепей и автоматизированным стопорящим устройством, которое останавливает груз на нужной высоте до 3 метров. Приспособление такого типа очень надежно и долговечно в использовании - все поверхности покрыты специальным антикоррозионным составом на основе порошка