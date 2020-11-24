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Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
4.2
29
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
    Арт. Х1240364978
    4.2
    29
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911

      Стационарная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364978
      4.2
      29

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-1.0T-4.5m 801911 представляет собой специальный механизм для возможности подъема и опускания грузов без рывков весом до 1 тонны на высоту до 4,5 метров. Крюки тали обладают функцией поворота вокруг оси на 360°, что защищает цепи от перекручивания и спутывания. Таль имеет прочную конструкцию и длительный срок эксплуатации

        Преимущества

        • Количество цепных спусков - 1
        • Болт цепи защищен от повреждений
        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками служат для равномерного передвижения без рывков
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Простое использование
        • Износо- и коррозионная стойкость