Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911

Стационарная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911
Арт. Х1240364978
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1000
- Стационарная таль JET SMHA-1.0T-4.5m 801911 представляет собой специальный механизм для возможности подъема и опускания грузов без рывков весом до 1 тонны на высоту до 4,5 метров. Крюки тали обладают функцией поворота вокруг оси на 360°, что защищает цепи от перекручивания и спутывания. Таль имеет прочную конструкцию и длительный срок эксплуатации
Преимущества
- Количество цепных спусков - 1
- Болт цепи защищен от повреждений
- Опорные ролики с игольчатыми подшипниками служат для равномерного передвижения без рывков
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Повышенный рабочий ресурс
- Простое использование
- Износо- и коррозионная стойкость