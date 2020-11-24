Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.0T-4.5m JE801911

Преимущества

Количество цепных спусков - 1

Болт цепи защищен от повреждений

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками служат для равномерного передвижения без рывков

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Повышенный рабочий ресурс

Простое использование

Износо- и коррозионная стойкость

Стационарная таль JET SMHA-1.0T-4.5m 801911 представляет собой специальный механизм для возможности подъема и опускания грузов без рывков весом до 1 тонны на высоту до 4,5 метров. Крюки тали обладают функцией поворота вокруг оси на 360°, что защищает цепи от перекручивания и спутывания. Таль имеет прочную конструкцию и длительный срок эксплуатации