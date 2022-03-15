Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920

Преимущества

Сепараторные подшипники игольчатого типа на роликах опоры, ответственные за плавный ход

Стопорная система Weston, необходимая для остановки перемещаемого объекта на высоте. Такой надежный механизм автоматического типа, блокирует движение роликов и обеспечивает надежную фиксацию

Широкий функционал, в частности подъем и опускание, задержка на высоте и протягивание груза по поверхности

Высокая грузоподъемность – 1 500 кг

Средние параметры подъема, в пределах 3 метров

Способность к работе в сложных атмосферных условиях и в тесных помещениях

Высокопрочные кованые крюки, что имеют возможность вращения по кругу и оборудованы защитными скобами

Покрытие порошкового типа на всех металлических элементах

Закаленная, износостойкая цепь, с низким уровнем шероховатости, 80-го стандарта качества

Стабильная передача при минимальных трудовых затрат, что достигается прямозубыми тройными шестернями

Равные по длине тяговая и грузоподъемная цепи

Стационарная таль JET SMHA-1.5T-3.0m 801920 - это простое и очень удобное в использовании устройство для подъема/спуска различных грузов весом до 1,5 тонн. Таль оснащена двумя прочными кованными крюками с защитными скобами, один из которых служит для закрепления механизма, а другой - для подвешивания груза. Устройство осуществляет плавный ход без рывков