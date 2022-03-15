Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920

Стационарная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
Арт. Х1240364973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1500
- Стационарная таль JET SMHA-1.5T-3.0m 801920 - это простое и очень удобное в использовании устройство для подъема/спуска различных грузов весом до 1,5 тонн. Таль оснащена двумя прочными кованными крюками с защитными скобами, один из которых служит для закрепления механизма, а другой - для подвешивания груза. Устройство осуществляет плавный ход без рывков
Преимущества
- Сепараторные подшипники игольчатого типа на роликах опоры, ответственные за плавный ход
- Стопорная система Weston, необходимая для остановки перемещаемого объекта на высоте. Такой надежный механизм автоматического типа, блокирует движение роликов и обеспечивает надежную фиксацию
- Широкий функционал, в частности подъем и опускание, задержка на высоте и протягивание груза по поверхности
- Высокая грузоподъемность – 1 500 кг
- Средние параметры подъема, в пределах 3 метров
- Способность к работе в сложных атмосферных условиях и в тесных помещениях
- Высокопрочные кованые крюки, что имеют возможность вращения по кругу и оборудованы защитными скобами
- Покрытие порошкового типа на всех металлических элементах
- Закаленная, износостойкая цепь, с низким уровнем шероховатости, 80-го стандарта качества
- Стабильная передача при минимальных трудовых затрат, что достигается прямозубыми тройными шестернями
- Равные по длине тяговая и грузоподъемная цепи