Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
    Арт. Х1240364973
    5.0
    2
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920
      Стационарная ручная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920

      Стационарная таль Jet SMHA-1,5T-3.0m JE801920

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-1.5T-3.0m 801920 - это простое и очень удобное в использовании устройство для подъема/спуска различных грузов весом до 1,5 тонн. Таль оснащена двумя прочными кованными крюками с защитными скобами, один из которых служит для закрепления механизма, а другой - для подвешивания груза. Устройство осуществляет плавный ход без рывков

        Преимущества

        • Сепараторные подшипники игольчатого типа на роликах опоры, ответственные за плавный ход
        • Стопорная система Weston, необходимая для остановки перемещаемого объекта на высоте. Такой надежный механизм автоматического типа, блокирует движение роликов и обеспечивает надежную фиксацию
        • Широкий функционал, в частности подъем и опускание, задержка на высоте и протягивание груза по поверхности
        • Высокая грузоподъемность – 1 500 кг
        • Средние параметры подъема, в пределах 3 метров
        • Способность к работе в сложных атмосферных условиях и в тесных помещениях
        • Высокопрочные кованые крюки, что имеют возможность вращения по кругу и оборудованы защитными скобами
        • Покрытие порошкового типа на всех металлических элементах
        • Закаленная, износостойкая цепь, с низким уровнем шероховатости, 80-го стандарта качества
        • Стабильная передача при минимальных трудовых затрат, что достигается прямозубыми тройными шестернями
        • Равные по длине тяговая и грузоподъемная цепи