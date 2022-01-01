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Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921
    Арт. Х12403649108
    Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921
    Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921
      Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921
      Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921

      Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403649108

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Высота подъема, м
      		4.5
      Количество цепей
      		1
      Мин. расстояние между крюками, мм
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Если нужен надежный и недорогой промышленный инструмент для работы с грузами весом до 1.5 тонны, то следует обратить внимание на установку стационарного типа, а именно таль JET SMHA-1.5T-4.5m (арт. JE801921). Такая товарная позиция имеет артикул 801921. Устройство весом 20 кг экономичное, высокопроизводительное, безопасное и надежное. С его помощью удается перемещать грузы на дистанции до 4.5 метров.

             Повышенный ресурс тали JET SMHA-1.5T-4.5m обеспечен слоем порошкового покрытия, которым обработаны все металлические части конструкции. Внутренний рабочий механизм защищен от повреждений металлическим барабаном. Диаметр подъемной цепи в этом устройстве равен  8х24 мм. Цепной механизм из материалов высокой износостойкости отличается минимальной шероховатостью, благодаря чему он не рвется при перегрузе и не спутывается во время движения.