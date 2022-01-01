Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-4.5m JE801921

Если нужен надежный и недорогой промышленный инструмент для работы с грузами весом до 1.5 тонны, то следует обратить внимание на установку стационарного типа, а именно таль JET SMHA-1.5T-4.5m (арт. JE801921). Такая товарная позиция имеет артикул 801921. Устройство весом 20 кг экономичное, высокопроизводительное, безопасное и надежное. С его помощью удается перемещать грузы на дистанции до 4.5 метров.

Повышенный ресурс тали JET SMHA-1.5T-4.5m обеспечен слоем порошкового покрытия, которым обработаны все металлические части конструкции. Внутренний рабочий механизм защищен от повреждений металлическим барабаном. Диаметр подъемной цепи в этом устройстве равен 8х24 мм. Цепной механизм из материалов высокой износостойкости отличается минимальной шероховатостью, благодаря чему он не рвется при перегрузе и не спутывается во время движения.