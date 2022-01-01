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Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-6.0m JE801922
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-6.0m JE801922
    Арт. Х1240364974

      Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-6.0m JE801922

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364974

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-1.5T-6.0m 801922 активно используется в различных сферах производственной деятельности для транспортировки грузов на высоту до 6 метров весом до 1,5 тонн. Устройство очень простое в эксплуатации. Таль имеет повышенный рабочий ресурс, так как все ее части имеют специальное антикоррозийное покрытие на основе порошка

        Преимущества

        • Надежная фиксация грузов
        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Шестерни с прямым профилем утроенной толщины гарантируют надежную передачу с минимальным усилием, увеличивая износостойкость зубьев
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:57
        • Количество цепных спусков - 1
        • Долговечность
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Износо- и коррозиостойкость