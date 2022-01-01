Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-6.0m JE801922

Преимущества

Надежная фиксация грузов

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Шестерни с прямым профилем утроенной толщины гарантируют надежную передачу с минимальным усилием, увеличивая износостойкость зубьев

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:57

Количество цепных спусков - 1

Долговечность

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Износо- и коррозиостойкость

Стационарная таль JET SMHA-1.5T-6.0m 801922 активно используется в различных сферах производственной деятельности для транспортировки грузов на высоту до 6 метров весом до 1,5 тонн. Устройство очень простое в эксплуатации. Таль имеет повышенный рабочий ресурс, так как все ее части имеют специальное антикоррозийное покрытие на основе порошка