Таль стационарная Jet SMHA-1.5T-6.0m JE801922

Стационарная таль JET SMHA-1.5T-6.0m 801922 активно используется в различных сферах производственной деятельности для транспортировки грузов на высоту до 6 метров весом до 1,5 тонн. Устройство очень простое в эксплуатации. Таль имеет повышенный рабочий ресурс, так как все ее части имеют специальное антикоррозийное покрытие на основе порошка
Преимущества
- Надежная фиксация грузов
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Болт цепи имеет защиту от повреждений
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Шестерни с прямым профилем утроенной толщины гарантируют надежную передачу с минимальным усилием, увеличивая износостойкость зубьев
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Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
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Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:57
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Количество цепных спусков - 1
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Долговечность
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Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
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Износо- и коррозиостойкость