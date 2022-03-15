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Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923
    Арт. Х12403649113
    5.0
    2
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923

      Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		1500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таль стационарная JET SMHA-1.5T-9.0m (арт. 801923) – разновидность надежного, эффективного, безопасного инструмента, предназначение которого подъем-спуск грузов на предельную дистанцию 9 метров. Такая модель установки адаптирована к  тяжестям невысокой весовой категории до 1 500 кг, такие нагрузки для нее безопасны. С монтажом и демонтажем  габаритных и тяжелых объектов позволит справиться компактная легкая конструкция, весом 30 кг и размером  151Х173Х375 мм

        Преимущества

        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
        • Длительный срок эксплуатации
        • Легкость в использовании
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Надежная фиксация грузов