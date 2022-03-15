Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923

Таль стационарная JET SMHA-1.5T-9.0m (арт. 801923) – разновидность надежного, эффективного, безопасного инструмента, предназначение которого подъем-спуск грузов на предельную дистанцию 9 метров. Такая модель установки адаптирована к тяжестям невысокой весовой категории до 1 500 кг, такие нагрузки для нее безопасны. С монтажом и демонтажем габаритных и тяжелых объектов позволит справиться компактная легкая конструкция, весом 30 кг и размером 151Х173Х375 мм

Преимущества

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев

Длительный срок эксплуатации

Легкость в использовании

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Надежная фиксация грузов



