Стационарная ручная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923

Стационарная таль Jet SMHA-1.5T-9.0m JE801923
Арт. Х12403649113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|1500
- Таль стационарная JET SMHA-1.5T-9.0m (арт. 801923) – разновидность надежного, эффективного, безопасного инструмента, предназначение которого подъем-спуск грузов на предельную дистанцию 9 метров. Такая модель установки адаптирована к тяжестям невысокой весовой категории до 1 500 кг, такие нагрузки для нее безопасны. С монтажом и демонтажем габаритных и тяжелых объектов позволит справиться компактная легкая конструкция, весом 30 кг и размером 151Х173Х375 мм
Преимущества
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев
- Длительный срок эксплуатации
- Легкость в использовании
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Надежная фиксация грузов