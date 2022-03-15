Стационарная ручная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932

Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932
Арт. Х1240364983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|2000
- Стационарная таль JET SMHA-2.0T-6.0m 801932 обеспечивает плавность хода груза на высоту до 6 метров. Таль оборудована автоматизированным стопорящим устройством Weston, которое позволяет остановить груз на необходимой высоте. Таль имеет повышенный рабочий ресурс за счет прочной металлической конструкции, мощных кованных крюков, цепи диаметром 8 мм и защитному антикоррозийному покрытию на основе порошка
Преимущества
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков
- Надежная фиксация грузов
- Большой ресурс
- Простое использование
- Износо- и коррозиестойкость
- Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:71
- Количество цепных спусков - 1