Стационарная ручная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932

Преимущества

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков

Надежная фиксация грузов

Большой ресурс

Простое использование

Износо- и коррозиестойкость

Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:71

Количество цепных спусков - 1

Стационарная таль JET SMHA-2.0T-6.0m 801932 обеспечивает плавность хода груза на высоту до 6 метров. Таль оборудована автоматизированным стопорящим устройством Weston, которое позволяет остановить груз на необходимой высоте. Таль имеет повышенный рабочий ресурс за счет прочной металлической конструкции, мощных кованных крюков, цепи диаметром 8 мм и защитному антикоррозийному покрытию на основе порошка