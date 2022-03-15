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Стационарная ручная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932
    Арт. Х1240364983
    5.0
    2
    Стационарная ручная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932

      Стационарная таль Jet SMHA-2.0T-6.0m JE801932

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364983
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-2.0T-6.0m 801932 обеспечивает плавность хода груза на высоту до 6 метров. Таль оборудована автоматизированным стопорящим устройством Weston, которое позволяет остановить груз на необходимой высоте. Таль имеет повышенный рабочий ресурс за счет прочной металлической конструкции, мощных кованных крюков, цепи диаметром 8 мм и защитному антикоррозийному покрытию на основе порошка

        Преимущества

        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков
        • Надежная фиксация грузов
        • Большой ресурс
        • Простое использование
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:71
        • Количество цепных спусков - 1