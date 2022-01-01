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Таль стационарная Jet SMHA-3.0T-3.0m JE801940
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Тали
    Таль стационарная Jet SMHA-3.0T-3.0m JE801940
    Арт. Х1240364991
    Таль стационарная Jet SMHA-3.0T-3.0m JE801940

      Таль стационарная Jet SMHA-3.0T-3.0m JE801940

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364991

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-3.0T-3.0m 801940 широко используется для транспортировки различных грузов массой до трех тонн на высоту до трех метров. Устройство обладает автоматизированным стопорящем механизмом Weston, позволяющим остановить груз на нужной высоте. Плавность хода без рывков достигается за счет наличия опорных роликов с игольчатыми подшипниками

        Преимущества

        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Высокий рабочий ресурс
        • Простота в использовании
        • Износо- и коррозиестойкость за счет покрытия на основе порошка
        • Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:115
        • Количество цепных спусков - 2
        • Надежная фиксация грузов
        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев