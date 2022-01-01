Таль стационарная Jet SMHA-3.0T-3.0m JE801940

Преимущества

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Высокий рабочий ресурс

Простота в использовании

Износо- и коррозиестойкость за счет покрытия на основе порошка

Отношение высоты подъема к длине цепи: 1:115

Количество цепных спусков - 2

Надежная фиксация грузов

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает срок службы зубьев

Стационарная таль JET SMHA-3.0T-3.0m 801940 широко используется для транспортировки различных грузов массой до трех тонн на высоту до трех метров. Устройство обладает автоматизированным стопорящем механизмом Weston, позволяющим остановить груз на нужной высоте. Плавность хода без рывков достигается за счет наличия опорных роликов с игольчатыми подшипниками