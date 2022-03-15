Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941
Арт. Х12403649109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Стационарная таль JET SMHA-3.0T-4.5m 801941 предназначена для транспортировки грузов весом до 3 тонн на высоту до 4,5 метров. Устройство может применяться в сфере строительных работ, а также на различных складах. Таль очень легка и надежна в использовании, она обеспечивает плавный ход. Груз надежно фиксируется на прочных крюках за счет скобы
Преимущества
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Долговечность
- Простота эксплуатации
- Защита от коррозии специальным покрытием на основе порошка;
- Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков;
- Надежная фиксация грузов;
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль
- Прочный металлический корпус