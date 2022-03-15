Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941
    Арт. Х12403649109
    5.0
    2
    Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941

      Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403649109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-3.0T-4.5m 801941 предназначена для транспортировки грузов весом до 3 тонн на высоту до 4,5 метров. Устройство может применяться в сфере строительных работ, а также на различных складах. Таль очень легка и надежна в использовании, она обеспечивает плавный ход. Груз надежно фиксируется на прочных крюках за счет скобы

        Преимущества

        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Долговечность
        • Простота эксплуатации
        • Защита от коррозии специальным покрытием на основе порошка;
        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков;
        • Надежная фиксация грузов;
        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль
        • Прочный металлический корпус