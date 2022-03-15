Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-4.5m JE801941

Преимущества

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Долговечность

Простота эксплуатации

Защита от коррозии специальным покрытием на основе порошка;

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков;

Надежная фиксация грузов;

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль

Прочный металлический корпус

Стационарная таль JET SMHA-3.0T-4.5m 801941 предназначена для транспортировки грузов весом до 3 тонн на высоту до 4,5 метров. Устройство может применяться в сфере строительных работ, а также на различных складах. Таль очень легка и надежна в использовании, она обеспечивает плавный ход. Груз надежно фиксируется на прочных крюках за счет скобы