Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942
Арт. Х1240364992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|3000
- Стационарная таль JET SMHA-3.0T-6.0m 801942 оснащена крепкой цепью диаметром 7 мм, которая имеет защиту от спутывания, и двумя мощными кованными крюками с дополнительными скобами, которые обеспечивают защиту груза от соскакивания. Устройство применяется для транспортировки груза да высоту до 6 метров. Таль очень надежна и долговечна в использовании - все ее поверхности обработаны специальным антикоррозионным покрытием на основе порошка
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс
- Легкость в использовании
- Износо- и коррозиестойкость
- Количество цепных спусков - 2
- Болт цепи имеет защиту от повреждений
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
- Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков
- Надежная фиксация грузов
- Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает износостойкость зубьев