Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс

Легкость в использовании

Износо- и коррозиестойкость

Количество цепных спусков - 2

Болт цепи имеет защиту от повреждений

Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте

Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей

Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков

Надежная фиксация грузов

Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает износостойкость зубьев

Стационарная таль JET SMHA-3.0T-6.0m 801942 оснащена крепкой цепью диаметром 7 мм, которая имеет защиту от спутывания, и двумя мощными кованными крюками с дополнительными скобами, которые обеспечивают защиту груза от соскакивания. Устройство применяется для транспортировки груза да высоту до 6 метров. Таль очень надежна и долговечна в использовании - все ее поверхности обработаны специальным антикоррозионным покрытием на основе порошка