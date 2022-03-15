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Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942
    Арт. Х1240364992
    5.0
    2
    Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942

      Стационарная таль Jet SMHA-3.0T-6.0m JE801942

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240364992
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стационарная таль JET SMHA-3.0T-6.0m 801942 оснащена крепкой цепью диаметром 7 мм, которая имеет защиту от спутывания, и двумя мощными кованными крюками с дополнительными скобами, которые обеспечивают защиту груза от соскакивания. Устройство применяется для транспортировки груза да высоту до 6 метров. Таль очень надежна и долговечна в использовании - все ее поверхности обработаны специальным антикоррозионным покрытием на основе порошка

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс
        • Легкость в использовании
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Количество цепных спусков - 2
        • Болт цепи имеет защиту от повреждений
        • Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте
        • Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей
        • Опорные ролики с игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков
        • Надежная фиксация грузов
        • Шестерни имеют тройную толщину и прямой профиль, что увеличивает износостойкость зубьев