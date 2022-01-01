Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)

Преимущества

Электрод обеспечивает легкое перекрытие зазоров

Электроды с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности.