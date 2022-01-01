Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)
Арт. О00000041924
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Свариваемый материал
|углеродистая сталь
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Покрытие
|рутилово-целлюлозное
- Электроды с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности.
Преимущества
- Электрод обеспечивает легкое перекрытие зазоров