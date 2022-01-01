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Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)
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Электроды
    Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)
    Арт. О00000041924
    Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)

      Электроды Тантал 46.00 2,5мм (1кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041924

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Свариваемый материал
      		углеродистая сталь
      Покрытие
      		рутилово-целлюлозное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности.

        Преимущества

        • Электрод обеспечивает легкое перекрытие зазоров