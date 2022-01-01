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Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
Найти аналог
Электроды
    Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
    Арт. О00000041923
    Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
    Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
    Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
      Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
      Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
      Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)

      Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041923

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды 46.00 (2 мм; 1 кг) Тантал DK.5160.10285 - электроды с рутил-целлюлозным покрытием. Предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва.

        Преимущества

        • Позволяет производить сварку по окисленной поверхности.
        • Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.