Электроды Тантал 46.00 2мм (1кг)
Арт. О00000041923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОК 46.00
- Электроды 46.00 (2 мм; 1 кг) Тантал DK.5160.10285 - электроды с рутил-целлюлозным покрытием. Предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва.
Преимущества
- Позволяет производить сварку по окисленной поверхности.
- Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.