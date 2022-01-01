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Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
1 375 ₽
Электроды
    Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
    Арт. О00000041925
    Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
    Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
      Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
      Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)

      Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)

      1 375 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041925

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		ОК 46.00
      Все характеристики
      1 375 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды 46.00 3 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09090 предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва. Электроды с рутил-целлюлозным покрытием.

        Преимущества

        • Позволяют производить сварку по окисленной поверхности.
        • Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.