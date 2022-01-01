Электроды Тантал 46.00 3мм (5кг)
Арт. О00000041925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|ОК 46.00
- Электроды 46.00 3 мм, 5 кг Тантал DK.5160.09090 предназначены для ручной электродуговой сварки на переменном и постоянном токе во всех пространственных положениях, в том числе, в положении «сверху-вниз», углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса - корневой, заполняющий и облицовочный слои шва. Электроды с рутил-целлюлозным покрытием.
Преимущества
- Позволяют производить сварку по окисленной поверхности.
- Аттестованы НАКС, сертифицированы Госстандартом РФ.